عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 31 مارس 2023 : تشعر بالإرهاق

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 31 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023: نزهة هادئة مع الحبيب

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 مارس 2023 مهنياً وصحياً وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 31 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية من المرجح أن يبقيك يوم حافل بالأحداث غارقًا في المتاعب والمسؤوليات، ستبقيك المحادثات المفيدة مع أفراد العائلة على أرض الواقع، يمكن أن يكون تنظيم الحفلات الصغيرة والالتقاء في المنزل طريقة رائعة لإعادة التواصل مع أحبائك، من المحتمل أن تتعبك المهام المرهقة في العمل. 

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

يمكن أن يتصاعد النقاش مع شريك محتمل إلى جدال، يمكن لمواطني برج الثور التفكير في تغيير الوظيفة إذا أصبحت بيئة العمل سامة للغاية.

توقعات برج الثور صحيا

المسؤوليات الإضافية قد تصرفك عن الاهتمام بصحتك، قد يكون لديك موقف خامل تجاه جسمك ويمكن أن ينعكس سلبًا على صحتك، يمكن أن تساعدك ممارسة اليقظة على الحفاظ على السلام العقلي.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد تكون جادًا جدًا في علاقتك، قد يبدأ حب حياتك برومانسية غامضة، ستزداد حبك لشريكك وتضعك في هالة من الحب الرومانسي.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تضطر إلى الخوض في اثنين من خيارات التمويل الأكثر أمانًا، إنها مكالمتك للبحث عن حلول لإدارة الثروات بينما تتعمق في المواقف المالية الأعمق.

برج الثور الابراج اليوم حظك اليوم وتوقعات الأبراج توقعات الابراج برج الثور اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

لمواجهة هيمنة الدولار.. مصر تتعامل بالجنيه مع 5 دول |ماذا يحدث

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

حقيقة طرح شهادات ادخار 30%.. البنك الأهلي يصدر بيانا توضيحيا| تفاصيل

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023 : تواجه صراعات

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023 : أرباح ضخمة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023: امرح مع الأصدقاء

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023 : رحلة طويلة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023 : تقابل شخصا مؤثرا

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023: حافظ على وضعك المالي

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 30 مارس 2023: نزهة هادئة مع الحبيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 مارس 2023 مهنياً وصحياً وعاطفيا

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من زعيم دونيتسك بشأن استيلاء الجيش الروسي على باخموت

خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك البحرين بحلول شهر رمضان

سوريا .. أول رد من الجيش على العدوان الإسرائيلي

المدعي العام لمانهاتن يستعد لاستدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 31 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار موضة الكروب توب على الملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

ضمن قائمة اليونسكو للتراث.. حكاية قرية فوق السحاب لا تصلها الأمطار

أقوى من الأدوية.. مشروب رمضاني يعالج الإمساك فورا

حمادة هلال وأشرف زكي في عزاء والدة محمد عز.. صور

فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

القصة الكاملة لـ حريق عبارة الفلبين .. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 شخصًا «فيديوجراف»

الأهلي والهلال| 3 تحركات رسمية من النادي

أبرز قرارات البنك المركزي اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ