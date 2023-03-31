غادة إبراهيم: السوشيال ميديا خربت البيوت.. والطيبة مش ميزة

شنت الفنانة غادة إبراهيم، هجوما حادا على السوشيال ميديا، موضحة: أن الجمهور أصبح أغلبه ضحايا السوشيال ، وخربت البيوت.

وكشفت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن دورها في أحدث أعمالها الفنية، موضحة أنها تصور حاليا في مسلسل السجل الأسود، وتجسد دور صباح تقوم بتغسيل وتكفين الموتي".

تابعت الفنانة غادة إبراهيم، اتعلمت مكنش طيبة زيادة عن اللزوم لأنها أصبحت ليست ميزة لأني أتأذيت كتير.

أضافت، أتمني تجسيد دور الملكة كليوباترا، وشجرة الدر ومناضلة فلسطينية وبنت البلد الجدعة لافتة، أنا ملامحي شرقية وجذوري عربية.







غادة إبراهيم تكشف حقيقة خلافها مع الفنانة عنبر وتوجه رسالة لها.. فيديو

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، حقيقة خلافها مع الفنانة عنبر، لافتة إلى أنه لم يحدث بينهما خلاف مطلقا، وصديقتي جدا وجدعة، ولم أحرر محضرا ضدها في نقابة المهن التمثيلية.

وتابعت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، " الفنانة عنبر عنبر حبيبتي وموهوبة وبنت بلد جدعة، وبقولها متديش فرصة للشائعات، ممكن تكون مشادة بينا أثناء تصوير مشهد زمان وانتهي الأمر.

أضافت الفنانة غادة إبراهيم، أتمني تجسيد دور الملكة كليوباترا، وشجرة الدر ومناضلة فلسطينية وبنت البلد الجدعة لافتة، أنا ملامحي شرقية وجذوري عربية.

