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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي بكوبرى بنها بالطريق الزراعي بالقليوبية وتحويلات مرورية لمدة 10 أيام ..صور

هبوط أرضى
هبوط أرضى

شهد كوبري ثالث بنها "كوبري الفحص القديم" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقليوبية هبوطا أرضيا بأحد بلاطات الكوبري، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من الإسكندرية للقاهرة لحين الانتهاء من أعمال التصليح وذلك لمدة 10 أيام
وتم فرض كردون أمني من قبل مرور القليوبية.

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 وتبين من  المعاينة حدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري بنها 3 وبناء عليه تم عمل المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح.


وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي، وذلك لمدة 10 أيام.

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القليوبية محافظة القليوبية مرور القليوبية تحويلات مرورية طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي فرض كردون أمني

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