عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أسماء الفائزين بجائزة آدم حنين للنحت

آدم حنين
آدم حنين

عقد مساء اليوم، حفل توزيع جوائز آدم حنين في دورتها السابعة بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، وبدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة اوكورديونيلا وقدمه الإعلامي حسن الشاذلي. 
وقال جمال حسني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمؤسسة ادم حنين أن آدم حنين كان متشبعا بالفن وكان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفن المصري.
وتابع : كان إنسانيا حساسا جدا منبهرا بالحضارة المصرية القديمة وهو ما ظهر في أعماله.
وأضاف: مازال موجودا بيننا بأعماله المفعمة بالحداثة والتجريب مع تركيزه على الحضارة الفرعونية.
وتابع : جرى عرض اعمال ادم حنين خارج إطار المتحف وشمل ذلك عرض ثلاثة أعمال بهضبة الهرم وعرض اخر تضمن مائتين وخمسين عملا بقصر عائشة فهمي وثلاثة وثلاثة عملا في الرياض وتمثال العامل بمتحف الفنون.
كما زار مسئولو متحف اللوفر ووزير الثقافة الاماراتي ومتحف تيت للفنون متحف ادم حنين.
وفي مارس الماضي تم توزيع جوائز ادم حنين بالإضافة إلى استعادة اعمال ادم حنين من مرسمه في باريس ورقمنة اعمال الفنان الراحل كما حصلنا على مقر بمنطقة الزمالك وسيجرى افتتاحه العام القادم.
وقال عصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة ادم حنين أن زخما فنيا كبيرا شهدته المؤسسة تتضمن زيارات من مؤسسات رفيعة المستوي فضلا عن استعادة أعماله من مرسمه في باريس.
واضاف : كان لدينا إصرار على استعادة اعمال الفنان الراحل لذا صببنا الأعمال التي كانت في قوالب هناك واستعدنا مائتي عمل للفنان الراحل من باريس.
وقدم الشكر لمجلس الأمناء وعلى رأسه وزير الثقافة الأسبق الفنان الكبير فاروق حسني مضيفا أنه كان له الفضل في عودة ادم حنين الى مصر قبل رحيله.
وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم كل من اسلام عباده وانسى ابو سيف وسيدة خليل وشريف عبد البديع وماجد ميخائيل وناجى فريد وياسمينة حيدر التى لم تتمكن من الحضور.
كما تم تكريم المتأهلين لمرحلة التصفيات النهائية وهم كل من احمد سعيد واحمد مصطفى عباس وايه صلاح الدين وأيمن مصطفي ابو خزيم وماهر جميل وتسنيم عياد ورحاب النواوي وريم الحفناوي وريهام ابو العزم وسارة سمير وسعيد منصور وبيتر ايساف وسلمي عباس وسمر مجدي البصال وسوسنة سامح وعبد الرحمن علاء العجوز وعصام عشماوي وكريم عادل وماجدة احمد ومحمد عزت ومحمود سامي كشك ومروة مجدي ومروة يسري زكي ومريم ماهر ومصطفى ايمن ومنة اسكندراني ومنة عادل ومنة مسعد وميرنا اسحق وميرنا وائل وميسون الزوربا وندى عاشور وندى رؤف عياد ونسمة طلعت وهدير مجدى وهند عشري ووئام على عمر ويارا خالد.
وجرى توزيع جوائز الدورة السابعة كالتالي:
المركز الثالث مصطفى رواش وقيمة الجائزة عشرون ألف جنيه.
المركز الثاني سهيلة النويشى وقيمة الجائزة ثلاثون الف جنية .
الجائزة الأولي ايمان بركات وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيه. 
وأعقب الحفل افتتاح وزير الثقافة الأسبق رئيس مجلس الأمناء فاروق حسنى معرضا لأعمال المتأهلين للمرحلة النهائية من جائزة ادم حنين لفن النحت.

جوائز آدم حنين دار الاوبرا المصرية فرقة اوكورديونيلا جمال حسني الفائزين بجائزة آدم حنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الكوليرا

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

السفارة الروسية تعلن دخول شحنة قمح ضخمة إلى مصر عبر ميناء دمياط

الأوقاف: من الصعب على الإنسان أن يجاهد وعدوه بين جنبيه متحكم فيه

1600 قرية.. كيف خدمت حياة كريمة 21 مليون مواطن في مرحلتها الثانية

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

محمد منير : مباراة الأهلي والهلال غدًا في حب الوطن الواحد مصر والسودان

350 ألف شخص في خطر.. تحذيرات عاجلة من إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

بعد قضية طليقها .. ظهور مميز لـ آيتن عامر بـ خصر نحيف

بـ زيادة وزن لافتة .. منى فاروق تثير الجدل بـ قفطان رمضاني

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ