تعرف على أسماء الفائزين بجائزة آدم حنين للنحت

عقد مساء اليوم، حفل توزيع جوائز آدم حنين في دورتها السابعة بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، وبدأ الحفل بفقرة موسيقية لفرقة اوكورديونيلا وقدمه الإعلامي حسن الشاذلي.

وقال جمال حسني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمؤسسة ادم حنين أن آدم حنين كان متشبعا بالفن وكان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفن المصري.

وتابع : كان إنسانيا حساسا جدا منبهرا بالحضارة المصرية القديمة وهو ما ظهر في أعماله.

وأضاف: مازال موجودا بيننا بأعماله المفعمة بالحداثة والتجريب مع تركيزه على الحضارة الفرعونية.

وتابع : جرى عرض اعمال ادم حنين خارج إطار المتحف وشمل ذلك عرض ثلاثة أعمال بهضبة الهرم وعرض اخر تضمن مائتين وخمسين عملا بقصر عائشة فهمي وثلاثة وثلاثة عملا في الرياض وتمثال العامل بمتحف الفنون.

كما زار مسئولو متحف اللوفر ووزير الثقافة الاماراتي ومتحف تيت للفنون متحف ادم حنين.

وفي مارس الماضي تم توزيع جوائز ادم حنين بالإضافة إلى استعادة اعمال ادم حنين من مرسمه في باريس ورقمنة اعمال الفنان الراحل كما حصلنا على مقر بمنطقة الزمالك وسيجرى افتتاحه العام القادم.

وقال عصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة ادم حنين أن زخما فنيا كبيرا شهدته المؤسسة تتضمن زيارات من مؤسسات رفيعة المستوي فضلا عن استعادة أعماله من مرسمه في باريس.

واضاف : كان لدينا إصرار على استعادة اعمال الفنان الراحل لذا صببنا الأعمال التي كانت في قوالب هناك واستعدنا مائتي عمل للفنان الراحل من باريس.

وقدم الشكر لمجلس الأمناء وعلى رأسه وزير الثقافة الأسبق الفنان الكبير فاروق حسني مضيفا أنه كان له الفضل في عودة ادم حنين الى مصر قبل رحيله.

وشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم كل من اسلام عباده وانسى ابو سيف وسيدة خليل وشريف عبد البديع وماجد ميخائيل وناجى فريد وياسمينة حيدر التى لم تتمكن من الحضور.

كما تم تكريم المتأهلين لمرحلة التصفيات النهائية وهم كل من احمد سعيد واحمد مصطفى عباس وايه صلاح الدين وأيمن مصطفي ابو خزيم وماهر جميل وتسنيم عياد ورحاب النواوي وريم الحفناوي وريهام ابو العزم وسارة سمير وسعيد منصور وبيتر ايساف وسلمي عباس وسمر مجدي البصال وسوسنة سامح وعبد الرحمن علاء العجوز وعصام عشماوي وكريم عادل وماجدة احمد ومحمد عزت ومحمود سامي كشك ومروة مجدي ومروة يسري زكي ومريم ماهر ومصطفى ايمن ومنة اسكندراني ومنة عادل ومنة مسعد وميرنا اسحق وميرنا وائل وميسون الزوربا وندى عاشور وندى رؤف عياد ونسمة طلعت وهدير مجدى وهند عشري ووئام على عمر ويارا خالد.

وجرى توزيع جوائز الدورة السابعة كالتالي:

المركز الثالث مصطفى رواش وقيمة الجائزة عشرون ألف جنيه.

المركز الثاني سهيلة النويشى وقيمة الجائزة ثلاثون الف جنية .

الجائزة الأولي ايمان بركات وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيه.

وأعقب الحفل افتتاح وزير الثقافة الأسبق رئيس مجلس الأمناء فاروق حسنى معرضا لأعمال المتأهلين للمرحلة النهائية من جائزة ادم حنين لفن النحت.