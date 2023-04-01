لفتة مميزة من الهلال السوداني تجاه الأهلي قبل المواجهة الحاسمة

أعلن نادي الهلال السوداني أن رئيس النادي هشام السوباط قام بالاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه إن هشام حسن السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، اطمأن على صحة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عقب الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع منافسه فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الاهلى والهلال السوداني بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي.