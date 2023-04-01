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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبى بمستشفى الفيوم العام يعيد زرع "كف مبتور" لشاب

الشاب المصاب محمود
الشاب المصاب محمود محمد

نجح فريق طبي بمستشفى الفيوم العام  في إعادة كف يد مبتورة بشكل كامل ومفصولة عن باقي الجسد لشاب عمره 23 عامًا، من  عزبة الجبل بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

 

وكان الشاب ويدعى  محمود محمد عبد العزيز ( 23 سنة ) ، قد  أصيب ببتر كامل بكف يده اليمنى  أثناء تعرضه لحادث  تنظيف إحدى الماكينات بالمصنع الذي يعمل به في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

وبنقله بسارة الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام ، نجح فريق  طبى بإشراف الدكتور محمد الدمرداش مدير عام مستشفى اليوم العام ، وضم الدكتور مصطفي حسن عبد السلام، أخصائي جراحة التجميل والجراحات الميكروسكوبية و الدكتور مصطفى السيلي أخصائي جراحة العظام ، والدكتور ياسر عبد الفتاح استشاري التخدير، والدكتور محمد محمود عثمان طبيب تجميل، وخالد عبد الوهاب، ومحمد عشري من فريق التمريض .

واجريت للشاب  جراحة ميكروسكوبية دقيقة استغرقت حوالي 10 ساعات متواصلة ، تم خلالها  إعادة تثبيت العظام وتوصيل الأوردة في عملية معقدة لإعادة زرع الكف للشاب المصاب.

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