عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع وناسداك يحقق أكبر مكاسب فصلية منذ ‏‏2020‏

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام التداولات  مدعومة بالهدوء ‏إزاء أزمة المصارف بالإضافة إلى بيانات التضخم والتي ربما تثني الفدرالي عن ‏المزيد من رفع الفائدة.‏


وبحسب بيانات حكومية، تباطأ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات ‏المتحدة (وهو المعيار المفضل لدى الفدرالي الأميركي لقياس أداء التضخم) في ‏الشهر الماضي إلى 0.3% من 0.5% في القراءة السابقة.‏


وعلى أساس سنوي، تباطأت الزيادة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى ‏‏5% في فبراير شباط من 5.3% في يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى في ‏أكثر من عام ونصف العام.‏


وخيمت أزمة المصارف على وول ستريت طوال شهر مارس الماضي لا سيما ‏بعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من اضطرابات في القطاع المصرفي ‏كانهيار بنك سيغنيتشر وذلك كريدي سويس في سويسرا قبل الاستحواذ عليه من ‏UBS‏.‏


وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3% أو 415 نقطة إلى ‏‏33274 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة 1.7% أو 208 نقاط إلى 12222 نقطة، في ‏حين ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% أو 58 نقطة إلى 4109 نقاط.‏


هذا، وقد ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز و ناسداك بنسبة 7.03٪ و 16.77٪ على ‏الترتيب في الربع الأول. كان هذا الربع هو الأفضل منذ عام 2020 لمؤشر ناسداك ‏التكنولوجي، في حين أنهى مؤشر داو جونز الفترة بمكاسب نسبتها 0.4%.‏


وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 3.51٪ ‏و 6.69٪ على الترتيب. في غضون ذلك، حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة ‏‏1.89٪ حتى نهاية مارس .‏

وول ستريت الانفاق الاستهلاكي مؤشرات التضخم الاسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ترشيحاتنا

الضرائب: استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات حتى مساء الأحد 2 أبريل

3 ساعات ونصف مدة الصوم بقرية خليجية.. تعرف عليها

ليفربول يتحدى مانشستر سيتي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن

الصحف البحرينية : محاكمة ترامب الثلاثاء وفيروس ماربورغ القاتل يهدد العالم وموسكو تشيد بسياسة المنامة

هل يشترط للمرأة ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن.. أمين الإفتاء يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن| جمال شعبان يفجر مفاجأة

فى عيد ميلاد قصي خولي.. أعلن زواجه بشكل مفاجىء والخلافات وصلت للتواصل الاجتماعي

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

فيديو

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ