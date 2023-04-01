الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع وناسداك يحقق أكبر مكاسب فصلية منذ ‏‏2020‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام التداولات مدعومة بالهدوء ‏إزاء أزمة المصارف بالإضافة إلى بيانات التضخم والتي ربما تثني الفدرالي عن ‏المزيد من رفع الفائدة.‏



وبحسب بيانات حكومية، تباطأ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات ‏المتحدة (وهو المعيار المفضل لدى الفدرالي الأميركي لقياس أداء التضخم) في ‏الشهر الماضي إلى 0.3% من 0.5% في القراءة السابقة.‏



وعلى أساس سنوي، تباطأت الزيادة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى ‏‏5% في فبراير شباط من 5.3% في يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى في ‏أكثر من عام ونصف العام.‏



وخيمت أزمة المصارف على وول ستريت طوال شهر مارس الماضي لا سيما ‏بعد إعلان انهيار بنك سيليكون فالي وما تبعه من اضطرابات في القطاع المصرفي ‏كانهيار بنك سيغنيتشر وذلك كريدي سويس في سويسرا قبل الاستحواذ عليه من ‏UBS‏.‏



وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3% أو 415 نقطة إلى ‏‏33274 نقطة، وارتفع ناسداك بنسبة 1.7% أو 208 نقاط إلى 12222 نقطة، في ‏حين ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4% أو 58 نقطة إلى 4109 نقاط.‏



هذا، وقد ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز و ناسداك بنسبة 7.03٪ و 16.77٪ على ‏الترتيب في الربع الأول. كان هذا الربع هو الأفضل منذ عام 2020 لمؤشر ناسداك ‏التكنولوجي، في حين أنهى مؤشر داو جونز الفترة بمكاسب نسبتها 0.4%.‏



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 3.51٪ ‏و 6.69٪ على الترتيب. في غضون ذلك، حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة ‏‏1.89٪ حتى نهاية مارس .‏