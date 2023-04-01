سوريا.. تحذير من الأجواء الباردة وحدوث الصقيع

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية.

وذكرت المديرية العامة للأرصاد السورية - بحسب وكالة الأنباء السورية سانا - أن الأجواء الباردة تستمر ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتابعت: “وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50/كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج”.

وعن طقس الغد؛ سجلت الأرصاد السورية ارتفاعا في درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، حيث يكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية.