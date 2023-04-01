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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. تحذير من الأجواء الباردة وحدوث الصقيع

صقيع - أرشيفي
صقيع - أرشيفي

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية. 

وذكرت المديرية العامة للأرصاد السورية  - بحسب وكالة الأنباء السورية سانا - أن الأجواء الباردة تستمر ليلاً، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتابعت: “وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50/كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج”.

وعن طقس الغد؛ سجلت الأرصاد السورية ارتفاعا في درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، حيث يكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية. 

سوريا .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

الأرصاد الجوية السورية تحذر من طقس اليوم

سوريا الأرصاد طقس الغد درجات الحرارة المناطق الساحلية المديرية العامة للأرصاد الجوية المرتفعات الجبلية

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