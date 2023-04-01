جامعة القاهرة تقدم خدمات هامة للطلاب بجانب الحياة الدراسية … وهذه أوراق الحصول على دعم التكافل الاجتماعي

محمد سامى: تنظيم معرض خيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة

كلية الطفولة المبكرة :خدمات صندوق التكافل الاجتماعي تقدم للطلاب الغير قادرين

تسعى جامعة القاهرة فى مساعدة الطلاب بمختلف الطرق ، لذلك تقوم الكليات الجامعة بتقديم خدمات صندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الطلاب غير القادرين و توفير الدعم الكافي لهم خلال دراستهم بالجامعة .

ومن جانبه ، أوضحت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، عن الحالات التى يمكن للطلاب الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي تقدم للطلاب الغير قادرين مثل يتيم الأبوين و اصحاب الامراض المزمنة أو فى حالة طلاق الأبوين أو تكافل و كرامة .

و أضافت ، يقوم الطالب بتقديم ما يثبت الحالة التي يوجد عليها و يقدم الأوراق إلى اللجنة الاجتماعية

و الأوراق تتمثل فى أ- يتقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .

ب- يقدم الطالب، المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي :

صورة بطاقة ولى الأمر

- إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا في التعليم

- إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي مفردات مرت لولى الأمر

إذا كان يعمل بالحكومة بحث اجتماعي

إذا كان والده يعمل عملا خاص

- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .

وعلى الجانب الأخر ، أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن تقديم عدد من الخدمات لطلاب الكلية .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ايمانًا من كلية بدورها فى النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب على مدار السنوات الأربع بها ، تعلن وحدة ضمان الجودة بالكلية عن تقديم المساعدات العلمية، والتدريبية لأبنائها الطلاب فى مواد الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023.

و أضافت ، يقوم على تقديمها المدرسين المساعدين كلًا منهم وفقًا لتخصصه، ويشمل شرح واف للمقرر الدراسي مع تطبيقات عملية له على مدار الفصل الدراسي .

وفى نفس السياق ، نظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعرض الخيري للملابس بمدينة الطالبات بالجيزة.

ويأتي المعرض في إطار سياسة جامعة القاهرة الداعمة للطلاب والتي تتضمن تنظيم سلسلة من المعارض طوال العام الدراسي لتوفير الملابس الجديدة للطلاب وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقًا.

وشهد المعرض إقبالا من الطالبات، حيث ضم المعرض أكثر من 4 آلاف قطعة ملابس جديدة مختلفة الأنواع وذات جودة عالية وبأسعار رمزية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم معرض الملابس يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص الجامعة على تنظيمها باستمرار طوال العام الدراسي وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تفتتح المعرض الخيري للملابس بسعر رمزي تكافلي بالتعاون مع عدد من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تساهم في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتوعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقًا من أجل خدمة وتنمية المواطن المصري، كما افتتحت عدة معارض أخرى بالمدن الجامعية وفي الحرم الجامعي.