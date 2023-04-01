رئيس الطائفة الانجيلية يختتم مؤتمر شبكة الشباب الأول "تواصل"

رئيس الإنجيلية يختتم مؤتمر الشباب تواصل

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر شبكة خدمة الشباب الأول "تواصل "، في بيت الوادي للمؤتمرات، بوادي النطرون، بحضور أكثر من ١٥٠٠ مشارك من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية الشباب، والذين يمثلون المذاهب الإنجيلية من مختلف محافظات مصر.

وخلال كلمته عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بحواره مع قادة الشباب والخدام المشاركين، وقال: "أشعر بفرح عظيم اليوم وسط الشباب من قادة وخدام الكنائس الإنجيلية من مختلف أنحاء بلادنا".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "الكنيسة هي هوية المؤمن، والتسامح يعني أن المختلف معك له مكان، كما تربطنا علاقات محبة واحترام بقداسة البابا تواضروس الثاني وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق".

شارك في فعاليات المؤتمر من قيادات وخدام الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتورة آن ايميل زكي، أستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والدكتور القس منير صبحي، راعي الكنيسة المعمدانية الأولى، والدكتور نادر سامح، خادم بكنيسة قصر الدوبارة، والقس طوني جورج، مؤسس خدمة TC مصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين، والدكتور استيفن إسكندر، منسق عام شبكة خدمة الشباب، والأستاذ باسم أنور خادم بكنيسة شبرا النزهة الإنجيلية.