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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 لصوص سرقوا هاتف طالب أجنبي في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 3 لصوص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هاتف محمول طالب أجنبي اثناء سيره بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وألقي رجال أمن القاهرة القبض علي ٣ لصوص سرقوا هاتفا محمولا طالب أجنبي اثناء سيره بمدينة نصر ، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من تعرض نجلها "طالب" مقيم بذات العنوان لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال قيامه بالتوجه لشراء طعام من أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم ، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مترجلين وأقروا بتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سئ النية" أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر حبس 3 لصوص لصوص حبس سرقة هاتف سرقة القاهرة

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