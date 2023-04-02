عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب: أحلى حاجة في العزوبية السنكحة والإفطار على موائد الرحمن

الكاتب عمر طاهر
الكاتب عمر طاهر

قال الكاتب عمر طاهر إن أحلى شيء في فترة العزوبية هي "السنكحة"، وأيضا عدم وجود التزامات ومسئولية.

txt

كاتب: نعاني من مشكلة في أرشيف المعلومة بمصر.. فيديو


وتابع خلال لقائه "برنامج رأي عام" المذاع عبر "شاشة TEN": “في العزوبية أكون مش شايل هم حد وبننزل نتلم ونفطر في الشارع في اي وقت واي مكان على اي مائدة رحمن”.

وأضاف أنهم في مرحلة الطفولة في شهر رمضان كانوا بيعملوا مدفع رمضان بشكل يدوي وقت أذان المغرب ومن مظاهر رمضان المميزة بالنسبة لهم "البومب" و"صاجات العرقسوس"، وهذه الأشياء تذكرهم بشهر رمضان.

 

بنتابع رمضان عن طريق الفيس بوك

 

وتابع عمر طاهر: “عيشنا رمضان واحنا أطفال لكن دلوقتي بنتفرج عليه في أولادنا الصغيرين” قائلا: "احنا دلوقتي بنتفرج على رمضان بتاعهم عن طريق فيس بوك واحنا خلاص خدنا وقتنا في رمضان".

رمضان الفيس بوك برنامج رأى عام المغرب مدفع رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

تضحيات مصر الكبيرة حققت أهدافها.. الرئيس يحتفل بذكرى العاشر من رمضان

سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب

عمرو أديب: لو ترامب نجح في انتخابات الرئاسة يحكم أمريكا من السجن

سعد الصغير عن إصابته على يد طليقته: عيني لم تتورم.. فيديو

حكم أخذ البنج أو المخدر أثناء الصيام.. أزهري يجيب

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فخ يقع فيه رواد تيك توك.. هل أنت منهم؟

شبح يتسبب في حادث سيارة مميت بالهند.. فيديو

عمره 4 سنوات.. شاهد أصغر كاتب في العالم صاحب «الفيل سعيد والدب»

لو تناولت الزبادي كل يوم فى السحور طول رمضان.. هذه تكون النتيجة

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ