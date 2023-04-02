كاتب: أحلى حاجة في العزوبية السنكحة والإفطار على موائد الرحمن

قال الكاتب عمر طاهر إن أحلى شيء في فترة العزوبية هي "السنكحة"، وأيضا عدم وجود التزامات ومسئولية.



وتابع خلال لقائه "برنامج رأي عام" المذاع عبر "شاشة TEN": “في العزوبية أكون مش شايل هم حد وبننزل نتلم ونفطر في الشارع في اي وقت واي مكان على اي مائدة رحمن”.

وأضاف أنهم في مرحلة الطفولة في شهر رمضان كانوا بيعملوا مدفع رمضان بشكل يدوي وقت أذان المغرب ومن مظاهر رمضان المميزة بالنسبة لهم "البومب" و"صاجات العرقسوس"، وهذه الأشياء تذكرهم بشهر رمضان.

بنتابع رمضان عن طريق الفيس بوك

وتابع عمر طاهر: “عيشنا رمضان واحنا أطفال لكن دلوقتي بنتفرج عليه في أولادنا الصغيرين” قائلا: "احنا دلوقتي بنتفرج على رمضان بتاعهم عن طريق فيس بوك واحنا خلاص خدنا وقتنا في رمضان".