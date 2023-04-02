أخبار الفن: حبس أحمد العوضي في "ضرب نار".. وأول رد من مصطفى كامل بعد حلقته مع رامز جلال

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن مصطفي كامل ورامز جلال:
بعد سخرية رامز جلال منه.. مرشح الموسيقيين السابق يصدر بيانا ضد مصطفى كامل
أصدر الموسيقار منير الوسيمي المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين، بيانًا عاجلًا معلقا على وقوع النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، الذي وقع ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند» في الحلقة العاشرة التي عرضت اللية، ووجه رامز العديد من الكلمات الساخرة، والإساءة لمقعد النقيب.
مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. حبس أحمد العوضي خمس سنوات
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار أحداثًا مثيرة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي .
مصطفى كامل بعد حلقته مع رامز جلال: مقلب ثقيل.. وفؤش: جلنا ديسك واتبهدلنا
فى أول ظهور له بعد حلقة اليوم من برنامج رامز نيفر إند طرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فيديو جديد يجمعه بالفنان محمد فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
بابا المجال الحلقة 10.. ترحيل مصطفى شعبان للنيابة والقبض على السفاح الحقيقي
بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بابا المجال بترحيل زين (مصطفى شعبان) إلى النيابة بسيارة الشرطة.