مصطفى كامل بعد حلقته مع رامز جلال: مقلب ثقيل.. وفؤش: جلنا ديسك واتبهدلنا

فى أول ظهور له بعد حلقة اليوم من برنامج رامز نيفر إند طرح الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فيديو جديد يجمعه بالفنان محمد فؤاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.



وقال مصطفى كامل فى الفيديو: أنا وفؤش بعد ما هزرنا فى مقلب سئيل، ليرد عليه محمد فؤاد بنفس الفيديو قائلا: آه بعد ماجلنا ديسك واتبهدلنا.





مصطفى كامل ضيف رامز نيفر إند

وحل مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، ضيفا علي رامز جلال ببرنامج رامز نيفر اند.

وتفاجأ مصطفى كامل باقتحام الثور المطعم الذي يتواجد به، ليقوم الجاردات بنقله إلى الغسالة، لتبدأ بالدوران به وبالفنان رامز جلال، ليبدأ “كامل” في الصراخ وإلقاء الألفاظ على الإعلامية كارلا حداد، ليفاجئه رامز في النهاية بالمقلب.

وهجم مصطفى كامل على رامز جلال فور رؤيته له بالضرب، ويكشف عن صعوبة المقلب قائلا: “دراعي اتكسر يا رامز”.