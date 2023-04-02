بعد سخرية رامز جلال منه.. مرشح الموسيقيين السابق يصدر بيانا ضد مصطفى كامل

أصدر الموسيقار منير الوسيمي المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين، بيانًا عاجلًا معلقا على وقوع النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، الذي وقع ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند» في الحلقة العاشرة التي عرضت اللية، ووجه رامز العديد من الكلمات الساخرة، والإساءة لمقعد النقيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في بيانه: «تلقيت على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من اتصالات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تبدى غضبها مما اعتبروه إهانة لمنصب نقيب الموسيقيين على يد أحد مقدمى البرامج الذي وجه ألفاظ وأوصاف وجمل غير لائقة رفضها الجميع».



وتابع: «يؤسفنى انزلاق الزميل والصديق مصطفى كامل الذي أعده بمثابة الابن أو الشقيق الأصغر في عدم التفرقة بين كونه نجم له كل الاحترام والتقدير وبين وضعه كنقيب لموسيقيين مصر، وكنت وغيرى ننتظر رفضه بث تلك الحلقة أو وضع شرط عدم إهانته بتعهد من أسرة البرنامج وهو ما فعله أكثر من ضيف سابق لهذا البرنامج ولكن للأسف وافق النقيب على إذاعة الحلقة التي شاهدها الجميع».

وأضاف منير: «ربما يتحمل مصطفى كامل بشكل شخصى الأوصاف التي نعته بها مقدم البرنامج ولكن أنا وغيرى من أعضاء الجمعية العمومية نرفض إهانة منصب النقيب، حيث أنه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل آلاف من موسيقيين مصر أي أن إهانته كانت إهانة لكل الموسيقيين دون استثناء وكان يجب أن يعي السيد النقيب أن منصبه شغله قبله قامات يحترمها ويجلها العالم العربى، بل والعالم أجمع».



رامز جلال ساخرا من مصطفى كامل في «رامز نيفر اند»



كان رامز جلال، سخر من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، اثناء حلوله ضيفا في برنامج «رامز نيفر إند»، وقال: «معانا الفنان الشامل مصطفى كامل، اللي عامل شعره بمكواة رجل، ولابس جاكيت ويجز ومفيش غير 3 بس اللي يعرفوه أنا وحلمي عبدالباقي وأمين الصندوق، وهنطلعه من الحلقة النهاردة عريان».