عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سخرية رامز جلال منه.. مرشح الموسيقيين السابق يصدر بيانا ضد مصطفى كامل

مصطفي كامل
مصطفي كامل

أصدر الموسيقار منير الوسيمي المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين، بيانًا عاجلًا معلقا على وقوع النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل، الذي وقع ضحية مقلب رامز جلال «رامز نيفر إند» في الحلقة العاشرة التي عرضت اللية، ووجه رامز العديد من الكلمات الساخرة، والإساءة لمقعد النقيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في بيانه: «تلقيت على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من اتصالات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية تبدى غضبها مما اعتبروه إهانة لمنصب نقيب الموسيقيين على يد أحد مقدمى البرامج الذي وجه ألفاظ وأوصاف وجمل غير لائقة رفضها الجميع».


وتابع: «يؤسفنى انزلاق الزميل والصديق مصطفى كامل الذي أعده بمثابة الابن أو الشقيق الأصغر في عدم التفرقة بين كونه نجم له كل الاحترام والتقدير وبين وضعه كنقيب لموسيقيين مصر، وكنت وغيرى ننتظر رفضه بث تلك الحلقة أو وضع شرط عدم إهانته بتعهد من أسرة البرنامج وهو ما فعله أكثر من ضيف سابق لهذا البرنامج ولكن للأسف وافق النقيب على إذاعة الحلقة التي شاهدها الجميع».

وأضاف منير: «ربما يتحمل مصطفى كامل بشكل شخصى الأوصاف التي نعته بها مقدم البرنامج ولكن أنا وغيرى من أعضاء الجمعية العمومية نرفض إهانة منصب النقيب، حيث أنه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل آلاف من موسيقيين مصر أي أن إهانته كانت إهانة لكل الموسيقيين دون استثناء وكان يجب أن يعي السيد النقيب أن منصبه شغله قبله قامات يحترمها ويجلها العالم العربى، بل والعالم أجمع».


رامز جلال ساخرا من مصطفى كامل في «رامز نيفر اند»
 

كان رامز جلال، سخر من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، اثناء حلوله ضيفا في برنامج «رامز نيفر إند»، وقال: «معانا الفنان الشامل مصطفى كامل، اللي عامل شعره بمكواة رجل، ولابس جاكيت ويجز ومفيش غير 3 بس اللي يعرفوه أنا وحلمي عبدالباقي وأمين الصندوق، وهنطلعه من الحلقة النهاردة عريان».

رامز جلال مصطفى كامل منير الوسيمى الموسيقار منير الوسيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من عمرو أديب على هدف كهربا للأهلي في الهلال السوداني

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

خالد الغندور يوجّه سؤالا مهمًا بعد فوز الأهلي على الهلال

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

انخفض 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

بـ فيديو مثير| تصرّف مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الهلال

رسالة غاضبة من رئيس وادي دجلة لـ الخطيب بشأن كهربا

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. حبس أحمد العوضي خمس سنوات

مسلسل ضرب نار الحلقة 10.. أحمد العوضي يعترف بسر خطير

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10 .. روبي تتبرع لمدرسة تل شبورة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. حمل منة فضالي وصدمة محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. هروب بلال شامة والمواجهة الأولى بين مي كساب وداش

مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. وفاة والده أحمد العوضي والشرطة تطارده

مسلسل ضرب نار الحلقة 9 .. مواجهة حامية بين ياسمين والعوضي بسبب مسدس

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9..صلاح عبد الله يستفيق من الغيبوبة وصفية تزوره

ترشيحاتنا

دينا يحيى تقدم الحدث الأكبر لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.. صور

بشريحة ذكية.. سجاد المسجد النبوي الجديد يجذب الأنظار في السعودية

أزهريون على جبهة القتال في نصر العاشر من رمضان... تعرف على أسمائهم

الحكومة تقترض 82.5 مليار جنيه من البنوك في أسبوع

في شهر القرآن والصيام.. احرص على هذا الدعاء

لا ترسل الكود السري.. خبراء يحذرون جميع مستخدمي واتساب WhatsApp

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن الكنز.. خبير أثري يكشف مفاجأة تعيد كتابة تاريخ منطقة المطرية

كاميرا مراقبة تثير ذعر الأمهات في أمريكا.. ماذا ظهر بها؟

احمي نفسك من الأمراض.. عادات لتنظيف القولون في رمضان

احذر.. مشروب رمضاني يصيبك بالفشل كلوى

فيديو

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

هل يمكن زواج الإنس والجن والإنجاب.. رد الأزهر عقب حلقة «المداح 3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ