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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" .

المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي امن القاهرة مديرية امن القاهرة جرائم الإتجار السوق المصرفى

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