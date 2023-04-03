محمد لطفي يكشف مفاجأة عن مشهد الاعتداء على هيفاء وهبي

حل الفنان محمد لطفي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

محمد لطفي: ويجز ممثل موهوب وله مستقبل

أكد الفنان محمد لطفي، أن أداء مطرب الراب ويجز التمثيلي جيد وسيكون له مستقبل في التمثيل حال تركيزه في هذا المجال، قائلا: “مثلت في مسلسل "بيمبو” وويجز عنده قبول وموهب أنه يبقى ممثل وأدائه التمثيلي كويس وكان عامل شخصية".



وأوضح الفنان محمد لطفي، أن كيميا ويجز جيدة مع الجمهور، مضيفا: "ويجز كميتيه حلوة مع الناس وأنا كان دوري شرير ووشه جميل زي بتوع زمان، وهيبقى له مستقبل كبير في التمثيل، وهو لذيذ في الغناء".

محمد لطفي: لم أخن زوجتي نهائيا ودور الضاحك الباكي كان معايا من البداية



كشف الفنان محمد لطفي، عن أن أوراق مسلسل "الضاحك الباكي" كانت معه في البداية هو والسيناريست محمد الغيطي، مضيفا: "الورق كان عندي وكل حاجة نصيب واشتغلنا عليه كويس أنا ومحمد الغيطي ومكنش حد متشجع ينتجه ولم اندم على حاجة".

وأضاف محمد لطفي، أن دور المسلسل ذهب لصديقه عمرو عبد الجليل، قائلا: "عمرو عبد الجليل هو قلبي وروحي، ولو قيل أن المخرج محمد فاضل كان رافض تجسيدي للشخصية فهو ممكن ميعرفش إمكانياتي".

محمد لطفي: عمري ما قصرت في حق هيثم أحمد زكي

أكد الفنان محمد لطفي، أنه لم يقصر في حق الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، قائلا: "كنت بروح له التصوير أزوره، ولو أي حد يزعله كان يكلمني، ومكنتش بسيبه خالص، ولكن الفترة الأخيرة الوضع مختلف".



محمد لطفي: أرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي في "حلاوة روح" تمثيل

أكد الفنان محمد لطفي، تأييده لتصريحات النجم يوسف الشريف بأنه يرفض التلامس نهائيا مع الفنانات، قائلا: "هو حر يقول اللي هو عايزه وهو عنده حق وهو يقدر يقرر هيعمل ايه ويمثل إزاي ومحدش يقدر يهاجمه وأنا بقى بشتغل وليا فلسفة تانية ومش بحب الحتة دي".

مشهد الاعتداء على هيفاء وهبي

ورد محمد لطفي، على سؤال مفاجئ حول مشهد الاعتداء على هيفاء وهبي في فيلم حلاوة روح، قائلا: "أنا كنت بمثل مشهد اغتصاب هيفاء وهبي وده تمثيل ومحمد السبكي كان السبب".



محمد لطفي: المكياج الزائد يخفي الجمال الحقيقي للمرأة

أكد الفنان محمد لطفي، أن رفضه للمكياج الزائد لا يعنى أنه سلفي، قائلا "مش حقيقي أني بمنع مراتي تحط مكياج، والمفروض المكياج في الحدود المعقولة، وده مبني على رؤية سلمية، والمكياج بيخفي الجمال الحقيقي ونضارة الوجه اللي ربنا خلقها".

محمد لطفي يدخل في نوبة بكاء على الهواء لهذا السبب

دخل الفنان محمد لطفي في نوبة بكاء الهواء، بسبب الراحل هيثم أحمد زكي، مؤكدا :"عمري ما قصرت في حقه وكنت بزوره باستمرار".