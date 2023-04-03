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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالشروق

صدى البلد

قررت، جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في الشروق.

وتمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين ملصق في بطاقة تحقيق شخصية أحدهما قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلالهما إحدى السيارات "أجرة" وعثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، كما تبين أن بطاقة تحقيق شخصية أحدهما ملصق بها قطعة من الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشروق قسم شرطة الشروق جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش المواد المخدر

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