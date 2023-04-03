عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الإطالة في صلاة التراويح شرط للحصول على الثواب كاملا؟.. رد العلماء

صدى البلد

صلاة التراويح سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم،  من أداها حصل على  الأجر والثواب، ومن تركها فاته خير كثير وفضل عظيم، ولكن ما يشغل البعض سؤال متكرر من أكثر من شخص،  هل يلزم الإطالة في صلاة التراويح لأحصل على الثواب كاملا؟. 

قال العلماء أن إطالة القراءة في صلاة التروايح سنّة ، لكن ليس بالأمر الواجب ، بمعنى لو أنّ الإمام قرأ في كل ركعة الفاتحة فقط ولا أضاف إليها ولو آية واحدة صلاته صحيحة لكن المسلم ، لماذا يصلّي صلاة التروايح هل هي فرض عليه ؟ ليست فرض عليه .

هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته قبل الفجر؟ 

وأوضحت الإفتاء أن التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

وأوضحت أن صلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وأن المقصود بـ قضاء التراويح، إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه.

وقال الحنفية: إن قضائها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب الليل؛ لأنها منها، والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها.

وفي قول عند الحنفية أن من لم يؤدِّ التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمضِ الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "الدر المختار" (2/ 45): [قِيلَ: يَقْضِيهَا وَحْدَهُ مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَرَاوِيحَ أُخْرَى، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَمْضِ الشَّهْرُ] اهـ.

صلاة التراويح هل يلزم الإطالة في صلاة التراويح هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته قضاء صلاة التراويح ليالى رمضان صلاة التراويح سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يصدر توصيات بإمكانية إنشاء مركز للاستشارات الدوائية لتطوير الصناعة

اعتدى على نجلة شقيقه.. جنايات أسيوط تحيل أوراق عامل لفضيلة المفتي

بعد انتشار البطيخ والخوخ..أستاذ بزراعة عين شمس يكشف أسباب تواجدها في غير موعدها

هل الإطالة في صلاة التراويح شرط للحصول على الثواب كاملا؟.. رد العلماء

انطق حرف T..استطلاع أمريكي يكشف أقرب طريق لـ قلب المرأة

المالية: علاوة دورية 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية بداية أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. رضوى الشربيني: دي أخرة اللي ميسمعش كلامي

فطارك عندنا.. طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كول سلو وبطاطس مقرمشة

بقفطان رمضان.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد 54 يوما على زلزال تركيا..شاهد لحظات مؤثرة للقاء أم برضيعتها

فيديو

بعد شهر من بيعه.. رحلة استعادة جواز سفر السادات من أمريكا إلى مكتبة الإسكندرية

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ