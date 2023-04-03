مدينة قال عنها النبي محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة.. سؤال الحلقة 11 من وفوق كل ذي علم عليم

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الحادي عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

مدينة محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة

وقال على جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة الحادية عشر هو: «هي مدينة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم مدينة في خراسان؛ خلف نهر يقال له جيحون تُسمى وذكر اسمها النبي صلى الله عليه وسلم محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة».

وعرض علي جمعة، 3 اختيارات للإجابة (سمرقند- نيسابور- بخاري)، مؤكدًا أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا أثناء إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبوالعينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة.

المدينة العظيمة الموجودة في الجزيرة العربية

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز العاشر في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»؛ وهو محمد إبراهيم خليل إبراهيم من محافظة دمياط.

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: «ما هي المدينة العظيمة الموجودة في الجزيرة العربية وفلسطين بالذات؛ هل هي مكة أم عكا أم القدس الشريف».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي مدينة القدس الشريف هي الإجابة الصحيحة.

المسابقة

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز العاشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.