شيخ الأزهر: ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة.. وهناك 3 طرق لعلاج الناشز

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة، لافتًا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: "وَاضْرِبُوهُنَّ" لا يمكن حمله على أنه أمر مطلق بالضرب لا على سبيل الوجوب ولا الإباحة، وإنما هو أمر مختص بحالة معينة محاطة بقيود تجعل منها رخصة من الرخص الشرعية لا إلزام فيها ولا إجبار، ويستوي فيها الفعل والترك.

ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة

وأوضح شيخ الأزهر، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا"، .

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الآية التي ورد فيها هذا الأمر بدأت ببيان القوامة، ثم ثنت بتفصيل أحوال الزوجات وموقفهن من قوامة الأزواج، وأن منهن صالحات راضيات بقوامة الزوج، ومنهن صنف ناشز مستعلٍ على هذه القوامة متمرد عليها، وهذا الصنف لا مفر له من علاج يرده عن علوه واستكباره حتى تواصل الأسرة مسيرتها في الحياة.

شيخ الأزهر يكشف مراحل العلاج

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن هذا العلاج يرتبه القرآن الكريم على 3 مراحل، مرحلة النصيحة بالكلام، فإن لم تُجدِ فالهجر في المضجع، فإن لم يجدِ فمرحلة يباح فيها شيء يعبر عنه بالضرب، موضحًا أنه يستنبط من الآية الكريم أن الزوجة التي لا ينطبق عليها وصف النشوز يحرم التعامل معها بالهجر أو الضرب أو الإيذاء، فهذا العلاج مختص بالزوجة في حالة النشوز فقط، وقاصر على هذه الحالة بعينها ولا يطبق على سائر حالات الخلاف التي لا يخلو منها بيت من البيوت.