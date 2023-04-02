عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر: ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة.. وهناك 3 طرق لعلاج الناشز

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة، لافتًا إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: "وَاضْرِبُوهُنَّ" لا يمكن حمله على أنه أمر مطلق بالضرب لا على سبيل الوجوب ولا الإباحة، وإنما هو أمر مختص بحالة معينة محاطة بقيود تجعل منها رخصة من الرخص الشرعية لا إلزام فيها ولا إجبار، ويستوي فيها الفعل والترك. 

ضرب المرأة في الإسلام أكذوبة

وأوضح شيخ الأزهر، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا"، .

وأشار شيخ الأزهر  إلى أن الآية التي ورد فيها هذا الأمر بدأت ببيان القوامة، ثم ثنت بتفصيل أحوال الزوجات وموقفهن من قوامة الأزواج، وأن منهن صالحات راضيات بقوامة الزوج، ومنهن صنف ناشز مستعلٍ على هذه القوامة متمرد عليها، وهذا الصنف لا مفر له من علاج يرده عن علوه واستكباره حتى تواصل الأسرة مسيرتها في الحياة.

شيخ الأزهر: مستحيل أن يأمر القرآن بضرب الزوجات.. ومن يحتج بآية "وَاضْرِبُوهُنَّ" جاهل

شيخ الأزهر يكشف مراحل العلاج 

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن هذا العلاج يرتبه القرآن الكريم على 3 مراحل، مرحلة النصيحة بالكلام، فإن لم تُجدِ فالهجر في المضجع، فإن لم يجدِ فمرحلة يباح فيها شيء يعبر عنه بالضرب، موضحًا أنه يستنبط من الآية الكريم أن الزوجة التي لا ينطبق عليها وصف النشوز يحرم التعامل معها بالهجر أو الضرب أو الإيذاء، فهذا العلاج مختص بالزوجة في حالة النشوز فقط، وقاصر على هذه الحالة بعينها ولا يطبق على سائر حالات الخلاف التي لا يخلو منها بيت من البيوت.

الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الامام الطيب الإيذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

موضوعات متعلقة

ملتقى الجامع الأزهر: سعة الإسلام جعلت لأتباعه في كل باب من أبوابه خيرا

قطاع المعاهد الأزهرية يجري دراسة ميدانية لرصد أثر البرامج التدريبية للمعلمين

دور المجتمع المدني في تعزيز الوسطية.. ندوة دولية لمنظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا

أهم الأخبار| مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. وقرار عاجل من السعودية بشأن الحج

ذكرى زواج النبي من زينب بنت خزيمة.. اعرف لقبها وقصة حياتها

دينا يحيى تقدم الحدث الأكبر لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.. صور

أزهريون على جبهة القتال في نصر العاشر من رمضان... تعرف على أسمائهم

شيخ الأزهر: مستحيل أن يأمر القرآن بضرب الزوجات.. ومن يحتج بآية "وَاضْرِبُوهُنَّ" جاهل

ترشيحاتنا

الأهلي يصطدم بمنافس عربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ماجد المصري عن شخصيته في ضرب نار: محيرة للجمهور| فيديو

طائرة التجسس الأمريكية غادرت مجال إيران الجوي بعد تحذيرات

دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون .. اغتنمه قبل الإفطار

بعد أوكرانيا.. إعلان صادم من التليفزيون الروسي الحكومي بشأن مهاجمة فنلندا

انقلاب في إسرائيل.. تحذيرات عاجلة من مسئولين بسبب الوزير المتطرف «بن غفير»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة.. طريقة عمل الحمام بصوص العنب

فركش.. أسرة علاقة مشروعة تحتفل بنهاية التصوير ونجاح المسلسل| صور

عباءة مختلفة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

عندك رخصة.. متي يكون صيام الأمهات المرضعات غير مقبول؟

فيديو

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

رياح وارتفاع حرارة.. حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء البرودة

أحمد موسى ظهر بمليون جنيه على الهواء.. تفاصيل مسابقة مليونير صدى البلد

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ