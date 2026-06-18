الأرجنتين تتصدر المجموعة العاشرة.. والجزائر تتراجع بعد الخسارة الثقيلة أمام بطل العالم

يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب المجموعة العاشرة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة بجانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا، حيث بدأ مشواره في البطولة بشكل قوي بعدما حصد أول 3 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة.

ترتيب المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026:

1- الأرجنتين: 3 نقاط

2- النمسا: 3 نقاط

3- الأردن: بدون نقاط

4- الجزائر: بدون نقاط

الجزائر تتلقى ضربة جديدة بعد الخسارة أمام الأرجنتين

وتلقى منتخب الجزائر ضربة قوية عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ولم تتوقف خسائر منتخب الجزائر عند نتيجة المباراة فقط، بل امتدت إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما شهد تراجعًا جديدًا في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وتراجع منتخب الجزائر من المركز الـ28 عالميًا إلى المركز الـ31، عقب الهزيمة أمام بطل العالم، ليخسر عددًا من النقاط في التصنيف الدولي.

كما فقد منتخب الجزائر موقعه ضمن قائمة أفضل خمسة منتخبات في قارة أفريقيا، بعدما تراجع إلى المركز السادس قاريًا، خلف منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا ومصر وكوت ديفوار.

ويبحث منتخب الجزائر عن استعادة توازنه خلال الجولة المقبلة من كأس العالم، من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي، في ظل قوة المجموعة التي تضم حامل اللقب منتخب الأرجنتين.