تسريبات تكشف مفاجآت عن هواتف iPhone 15

تشير تقارير جديدة أن شركة آبل ستطلق هواتفها القادمة iPhone 15 بتكلفة أعلى من سابقتها، حيث قد تشكل الأسعار الجديد صدم بالغة لمحبي ومستخدمي هواتف الشركة، كما أن الفوارق السعرية ستكون أعلى في الطرز المتميزة.

وبحسب مجلة فوربس فإن المحلل الشهير "مينج تشي كو" صرح بأن شركة آبل تجري تغييرات جذرية على هواتف iPhone 15 مما سيساهم في رفع أسعارها بشكل كبير، حيث ستزود آبل iPhone 15 Pro Max حصريًا بعدسة منظار ، تستخدم للتصوير بالزوم البصري.

وسيتمكن هاتف iPhone 15 Pro Max من المنافسة مع هواتف Galaxy S23 Ultra من شركة سامسونج و Huawei Mate 50 Pro من شركة هواوي، والتي استخدمت عدسات بيريسكوب لسنوات.

كما ستقوم آبل بترقيات كبيرة لطرز Pro الأفضل في سلسلة هواتف آيفون iPhone 15 ، حيث ستصدر آبل الهواتف بهيكل التيتانيوم الجديد، بالإضافة إلى أزرار كتم الصوت، وكذلك دمج معالج آبل A17 ، والذي سيقدم أول شريحة هاتف ذكي بتقنية 3 نانومتر وتستخدم حواف قياسية في التصميم.

ومن المتوقع أن تزيد آبل أسعار iPhone 15 Pro و Pro Max بما يصل إلى 200 دولار هذا العام، وسيكون هذا أكبر ارتفاع لأسعار هواتف آيفون على الإطلاق، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة كبيرة للمستخدمين.

وستبدأ هواتف iPhone 15 Pro نسخة 128 جيجابايت من سعر حوالي 1199 دولارا أمريكيا، أما نسخة 256 فستكون بسعر حوالي 1299 دولارا، وبالنسبة لنسخة 512 جيجابايت فستكون بحوالي 1499 دولارا، أما نسخة 1 تيرابايت فستكون بسعر 1699 دولارا أمريكيا.

أما هواتف iPhone 15 Pro Max نسخة 128 جيجابايت فستبدأ من سعر حوالي 1299 دولارا أمريكيا، أما نسخة 256 جيجابايت فستكون بحوالي 1399 دولارا، وبالنسبة لنسخة 512 جيجابايت فستكون بسعر حوالي 1599 دولارا، أما نسخة 1 تيرابايت فستكون بسعر 1799 دولارا أمريكيا.

وفقا لـ "فوربس" فإنه يبدو أن عام 2023 هو العام الذي تريد فيه آبل المخاطرة بهواتف آيفون من خلال التغييرات في الأسعار بالإضافة إلى ترقية كاميرا iPhone 15 Pro و Pro Max، مع الانتقال إلى Dynamic Island ونسخة MFi مؤمنة من USB-C.