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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية النواب تناقش المغالاة في تقدير أجر المأذون..اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن المغالاة في تقدير أجرة المأذون.

بينما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ،الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتفعيل رؤية مصر 2030 في البحث العلمي بحضور الدكتور نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي

أما لجنة السياحة، فتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن خطة الحكومة ووزارة السياحة في وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا.

وكذلك تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم الثلاثاء المحور الاجتماعي بشأن تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ ومحاربة التعصب بشتى صوره.

كما ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، أمس الاثنين، رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في دعم المرأة، وتمكينها، وبناء قدراتها؛ من خلال التدريب والتمويل، لإقامة مشروعات صغيرة، وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، وذلك في ضوء توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة خلال احتفالية المرأة المصرية.

فيما ناقشت اللجنة، دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات، والإجراءات التي اتخذت في حصر وتقنين أوضاع المناطق الصناعية العشوائية.

لجنة الشئون الدستورية و التشريعية تقدير أجرة المأذون المغالاة طلب الإحاطة المحور الاجتماعي

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