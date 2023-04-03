وسط تسليم مقاتلات ميج-29.. زيلينسكي يعتزم زيارة بولندا في هذا الموعد

أعلنت الرئاسة البولندية، اليوم الاثنين، تسليم عدد من مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا، في الوقت الذي من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مارسين برزيداتش، مستشار الرئيس البولندي للشؤون الخارجية، إن بلاده سلمت عدة طائرات مقاتلة من طراز ميج -29 إلى أوكرانيا.

وأضاف برزيداتش لمحطة “راديو آر إم إف”: "لقد تم بالفعل إرسال عدة طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 ، على حد علمي".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا في الخامس من أبريل الجاري.