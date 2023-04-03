ولدت على الباب والطفل مات.. تفاصيل رفض مستشفى ولادة ربة منزل بسبب 1600 جنيه

الطب رسالة سامية قبل أن يكون مهنة تهدف الى تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ، فالأطباء دائما يمثلون المُثل والقدوة والأداء المتميز والعمل بإخلاص في كل مكان وزمان لإنقاذ المرضى والمتعبون.

المستشفى ترفض إجراء العملية بسبب 1600 جنيه



الوضع كان مختلفا داخل مستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية حيث رفضت المستشفى إجراء عملية ولادة لربة منزل داخل قسم النساء والولادة بالمستشفى، بسبب عدم توافر مبلغ 1600 جنيه ثمن تكاليف إجراء عملية الولادة مع أهل الحالة، ما أدى إلى قيام ربة المنزل بالولادة أمام قسم الاستقبال على باب المستشفى ووقوع المولود على الأرض جثة هامدة أمام العاملين وأطباء المستشفى والمواطنين المتواجدين.

زوج الحالة يتهم المستشفى بالتسبب فى وفاة طفله

من جانبه اتهم زوج المجنى عليها المستشفى بالتسبب فى وفاة طفله المولود بعد أن رفضت إدارة المستشفى قبول حالة ولادة لزوجته بعد أن فاجأتها آلام الولادة لتلد طفلهما جثة هامدة في استقبال المستشفى دون تدخل من المستشفى والطاقم الطبي الذي رفض دخولها قبل دفع 1600 جنيه ، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة رقم 1259 إداري مركز شرطة كفر شكر وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أسرة الحالة تروى تفاصيل الواقعة

وقال الزوج في المحضر إن زوجته ذهبت إلى مستشفى بنها التعليمى ، وجرى الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والصحية اللازمة لتحويل الحالة إلى مستشفى كفر شكر لعدم توافر حضانة للجنين ، وبالفعل جرى الكشف على الزوجة في الاستقبال، وأفادت طبيبة قسم النساء أن الولادة ستكون طبيعية وطلبوا دفع مبلغ 1600 جنيه، لكن لم يتوافر المبلغ وقتها وبعد مشاورات باتمام الولادة لحين تدبير المبلغ رفضوا، فوفر فاعل خير المبلغ نظرا لصعوبة الحالة التي كانت تتألم بشدة من آلام المخاض لكن الطبيبة رفضت إجراء عملية الولادة وقالت إن الحالة صعبة ورفضت التعامل مع الحالة حتى سقط المولود في الاستقبال جثة هامدة وفق رواية الزوج، واتهم الشاكي الطبيبة المشكو في حقها بالتسبب في وفاة الجنين.

وطالب الزوج بتدخل وزير الصحة شخصيا وضرورة وقف الطبيبة عن العمل ومحاسبتها عن التسبب فى وفاة المولود الذى لاذنب له بما حدث ولعدم تكرار الواقعة.

تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة

و أكد مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة بالقليوبية أنه جاري التحقيق فى الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا أن هدفنا جميعا هو خدمة وراحة المرضى.