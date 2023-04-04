بعد موافقة النواب .. 5 أهداف لـ قانون هيئة الأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الاثنين نهائيا ،على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويستعرض التقرير الآتي ، أبرز أهداف مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية بعد موافقة البرلمان على جميع مواده :

يعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق ما يلي :

1- الحفاظ على مقدرات الدولة.

2- تقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.

3 - الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية .

4- ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

5- تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً ،لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية .