أبو العينين يطالب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طوال العام

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بدراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين، مضيفا: "هناك دول أخذت بنظام التوقيت الصيفي ودول أخرى كان لها رؤية أخرى وكل تجربة لها مزاياها".

وأضاف وكيل مجلس النواب أن "المغرب يعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان، ويجب أن ندرس تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة وليس تغييرا كل أشهر؛ نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية وكنا نحب الاستماع لدراسة علمية في هذا السياق قبل مناقشة مشروع القانون".