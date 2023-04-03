عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين يطالب بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طوال العام

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بدراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام، جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بدراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين، مضيفا: "هناك دول أخذت بنظام التوقيت الصيفي ودول أخرى كان لها رؤية أخرى وكل تجربة لها مزاياها".

وأضاف وكيل مجلس النواب أن "المغرب يعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان،  ويجب أن ندرس تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة وليس تغييرا كل أشهر؛ نظرا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية وكنا نحب الاستماع لدراسة علمية في هذا السياق قبل مناقشة مشروع القانون".

أبو العينين النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وكيل مجلس النواب التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في الوقية.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

مفاجأة سارة في أسعار الذهب و الدولار اليوم بالأسواق.. فيديو

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب تتراجع 100 جنيه بعد طرح شهادات 19 و22%

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر.. تفاصيل

بكرة صعب.. الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين من طقس الثلاثاء والسبت.. فيديو

ضربة جديدة لـ Chat GPT .. ألمانيا تعتزم حظر التطبيق بعد إيطاليا

سعرها خرافي.. كريستيانو رونالدو يقود سيارته الجديدة.. فيديو

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة واكسسوارات مبهرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

جمبسوت غريب.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

اليوم العالمي للتوحد.. علامات مبكرة تنذر بالإصابة| تعرف عليها

زجاجة في عنق ذئب.. تصرف بلوجر تعرض لموقف خطير في الصحراء

فيديو

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

انخفض 30 جنيها للجرام.. الذهب يتراجع بقوة والجنيه يصعد أمام الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ