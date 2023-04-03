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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الهندسية تكرم عدداً من أعضائها على تحقيقهم طفرات صناعية وتصديرية

صدى البلد

أقامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة حفل إفطارها السنوي بمشاركة عدد كبير من رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الحكومي.

وشارك في حفل الافطار عدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك و الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و اللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس ونائب رئيس مصلحة الضرائب أيضا والعديد من رجال الأعمال وممثلي الغرف الصناعية المختلفة.

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وكرمت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة المهندس محمد المهندس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على هامش الحفل عددا من الشخصيات المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية وكذلك الشركات الأعلى تصديرا في القطاع خلال الفترة الأخيرة بمنحهم دروع الغرفة نتيجة لما قدموه من نشاط تصديري أو صناعي متميز.

وشملت قائمة المكرمين كل من المهندس أيمن عمارة رئيس مجموعة دونج فينج، والمهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة فريش وكيم هون سوك رئيس مجلس إدارة سامسونج والمهندس أشرف أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة السويدي والمهندس مجدي عبد المنعم الكردي شركة ستايل تيم والمهندس رجب الدسوقي رئيس ميديكو للأبواب المصفحة والمهندس عصام الصياد رئيس مجموعة تريدكو للصناعات الهندسية والمهندس مراد سامي قلادة رئيس الشركة الأفريقية للتجارة والهندسة.

 

الصادرات والواردات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مصلحة الضرائب المجلس التصديري للصناعات الهندسية الجمارك غرفة الصناعات الهندسية

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