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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى عن حضور الرئيس اختبارات المتقدمين لوظائف التعليم: اختيار أفضل الكوادر

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على حضور الرئيس السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية معقبا: "مؤشر مهم من الرئيس السيسي وحرصه الشديد على انتقاء أفضل العناصر التي ستنضم للجهاز الإداري للدولة".

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الرئيس السيسي: الدولة حريصة على انتقاء أفضل الكوادر البشرية للوظائف العامة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس عايز يطمئن أن كل الناس بيشتغلوا في الجهاز الإداري في الدولة على أعلى مستوى".

 

واسترسل: "الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية".

 

وتابع: "الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب".


وتابع : "الرئيس أجرى حواراً مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة".
 

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