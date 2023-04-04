دعاء ليلة 13 من رمضان.. 16 كلمة تسخر لك الأرزاق بلا تعب ولا ذل للخلق

نشهد الآن الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان، وهي ثالث ليالي الثلث الأوسط من شهر الخير والمعروف بثلث المغفرة ، وتعني أنه لم يتبق من الشهر الكريم سوى أقل القليل ، لذا علينا الانتباه من غفلتنا لاغتنام ما تبقى منه دون استهانة، ولعل دعاء ليلة 13 من رمضان هو أفضل العبادات التي بها نفوز بالخيرات وينفرج الكرب ، حيث إنه في في هذه الساعة من الليل وهذا الشهر الفضيل وهو من الأزمنة المباركة، ومن ثم فإن دعاء ليلة 13 من رمضان يعد من أهم الأدعية المستجابة ، كما أنه فرصة لا ينبغي التفريط فيها تحت أي ظرف ولأي سبب .

دعاء ليلة 13 من رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء ليلة 13 من رمضان ، حيث التجلي الإلهي، يعد من أفضل أدعية وقت السحر المستجابة في الشهر الكريم ، خاصة في الساعة الأخيرة قبل الفجر.

وأوضحت “ الإفتاء” أنه ينبغي اغتنام نفحات وبركات الليلة الثالثة عشر من رمضان، لأنها من الأزمنة المباركة التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تحريها ، لذا ينبغي الحرص على دعاء ليلة 13 من رمضان ، حيث إنه من أحب العبادات إلى الله- سبحانه وتعالى-.

وأضافت: لذا ينبغي اتباع هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ليالي شهر رمضان الفضيل، واغتنام هذا الوقت المبارك ، ومن ثم فإن دعاء ليلة 13 من رمضان ومنه: «اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .

دعاء ليلة 13 رمضان