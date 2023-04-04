اليوم.. جامعة عين شمس تنظم الإفطار السنوى بمشاركة عمداء الكليات

تنظم اليوم الثلاثاء، جامعة عين شمس حفل إفطارها السنوي وذلك أمام قصر الزعفران بالحرم الرئيسي للجامعة، وذلك خلال أمسية رمضانية متميزة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وتحت اشراف اتحاد طلاب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة من اجل مصر.

وكانت قد أطلقت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.

ويعتمد راديو من أجل مصر علي الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.

وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.