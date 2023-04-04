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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط التقديم بالمسابقة الفنية الثقافية بكلية التربية جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس، مسابقة فنية ثقافية، لطلبة وخريجي وأعضاء هيئة تدريس الكلية، والتي ستعلن جوائزها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني والدكتورة صفاء شحاتة القائم بعمل عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وبالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي IClub Innovative competitions in Arts
Director of EACADU Acc. Prof. Mai Saleh
(ICIC in Arts)

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خبير تعليم يكشف طرق تنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس

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خبير يوضح دور المعلم في تنمية التفكير الإبداعي وتوفير بيئة ملائمة للطلاب

وتعد هذة المسابقة، أول مسابقة للطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس في كلية التربية - جامعة عين شمس.

وتضمن شروط المسابقة:

أن تكون الرسمة مساحة 50 * 35 سم
لرسومات علمية [ أجهزة جسم الإنسان - مجسمات هندسية 30 - تصميم أجهزة علمية ] [بورتريه لأشخاص مؤثرة و معروفة و مقتطفات ( Quotes) - ابيات شعر -
آيات قرآنية - كوميكس كاريكاتير ] 
و متاح تطريز والرسم بألوان المياه ، و ستقدم الجوائز  لأول 100 عمل وستعلن النتيجة عقب عيد الفطر المبارك.

وكان قد أعلن مكتب الجوائز  بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا، أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد أربعة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024 على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز.

وأوضحت الجامعة عبر بيان لها، أنه قد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة  بعدد مرشح  واحد من كلية الطب، و مرشح من كلية الآداب، ومرشح من كلية التربية ، ومرشح من كلية الزراعة، ويأتي ذلك بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الملك فيصل العالمية 2024.

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من معالي الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.

كلية التربية جامعة عين شمس مسابقة فنية ثقافية طلبة خريجي أعضاء هيئة تدريس الدكتورة صفاء شحاته عميد كلية التربية جامعة عين شمس Jobs Education

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