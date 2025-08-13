عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: مصر تواصل جهودها لإنهاء الحرب وتتمسك بحل الدولتين

قال الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب الجارية على قطاع غزة، ومنع تهجير السكان، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحلى بما وصفه بـ"الصبر الاستراتيجي" في تعاملها مع الملف الفلسطيني.

ثوابت مصرية راسخة لإنهاء الاحتلال

وأشار التلولي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية", إلى أن مصر تتمسك بموقف واضح وثابت يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، بما يتوافق مع مبدأ حل الدولتين.

عرقلة إسرائيلية وغياب الإرادة السياسية للسلام

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعرقل أي جهود دولية لإحياء مفاوضات جادة، وتسعى بدلاً من ذلك إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التهديد باجتياح كامل لغزة، مما يعكس غياب الإرادة السياسية للسلام لدى حكومة الاحتلال.