رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «فقد صوابه»، منوها بأن بلاده تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكر لوكسون للصحفيين أن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماما.

وأشار رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الأربعاء إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «فقد صوابه» وتمادى كثيرا.

وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط، «أعتقد أنه فقد صوابه.. ما نراه من الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق».

وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين الماضي إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزاامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين أمس الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وقبيل انعقاد جلسة البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء، تجمع عدد قليل من المحتجين خارج مقره، حاملين آنية طهي.

وذكرت منظمة «ستاف» الإعلامية المحلية أن المتظاهرين دعوا النواب إلى «التحلي بالشجاعة والاعتراف بفلسطين».

وجرى إخراج النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك من البرلمان أمس الثلاثاء بعد أن رفضت الاعتذار عن تعليقها الذي ألمحت فيه إلى أن السياسيين ضعفاء الشخصية لعدم دعمهم مشروع قانون «معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها».

وأُمرت سواربريك بمغادرة قاعة المناقشة لليوم الثاني اليوم الأربعاء بعد أن رفضت مرة أخرى الاعتذار.