وزير الرياضة يهنئ منتخب السلة بالفوز على مالي في افتتاحية بطولة الأفروباسكت

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة منتخب مصر لكرة السلة بمناسبة فوزه على مالي، في افتتاحية بطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا، والتي ستنتهي يوم 24 أغسطس الجاري.

وأجرى وزير الرياضة اتصالًا هاتفيًا ببعثة المنتخب الوطني المتواجدة حاليًا في أنجولا، وهنأهم بالفوز على مالي.

كما اطمئن وزير الرياضة من الكابتن عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن طارق السعيد، نائب الاتحاد ورئيس البعثة في أنجولا، على آخر استعدادات المنتخب الوطني للمباريات المقادمة.

وأشاد الوزير بالروح العالية للاعبين خلال مواجهتهم أمام مالي، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تقديم المزيد خلال المباريات المقبلة.

وفاز المنتخب الوطني على مالي بنتيجة 74–59، في مباراة قدم خلالها أبناء الفراعنة عرضًا رائعًا، ليحصدوا أول نقطتين في دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في دور المجموعات أمام السنغال، في المواجهة المقرر لها غدًا الخميس.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.