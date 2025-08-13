استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

شهدت الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسماك والجمبري عند مستوياتها المعلنة وفقًا لآخر تحديث حيث سجلت الأصناف النيلية والبحرية تفاوتًا في الأسعار بحسب النوع والجودة.

وجاءت أسعار الأسماك النيلية على النحو التالي

• البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيهًا للكيلو

• البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيهًا للكيلو

• البلطي الأسواني 80 جنيهًا للكيلو

• فيليه البلطي 275 جنيهًا للكيلو

• القشر البياض 270 جنيهًا للكيلو

• البياض البلدي 240 جنيهًا للكيلو

• البياض الخليجي 110 جنيهات للكيلو

• القراميط أو الشيلان 70 جنيهًا للكيلو

• الثعابين 600 جنيه للكيلو

أما أسعار الأسماك البحرية فجاءت كالتالي

• المكرونة السويسي 180 جنيهًا للكيلو

• المكرونة المجمدة 60 جنيهًا للكيلو

• السبيط والكاليماري والسابيا 330 جنيهًا للكيلو

• القرش 150 جنيهًا للكيلو

• الحدادي 50 جنيهًا للكيلو

• الكابوريا 180 جنيهًا للكيلو

• المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيهًا للكيلو

• المرجان 60 جنيهًا للكيلو

وفيما يخص أسعار الجمبري والبربون والبوري جاءت كما يلي

• البربون نمرة 2 نحو 640 جنيهًا للكيلو

• الجمبري نمرة 2 المجمد 475 جنيهًا للكيلو

• الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيهات للكيلو

• البوري نمرة 1 نحو 220 جنيهًا للكيلو

• البوري نمرة 2 نحو 120 جنيهًا للكيلو

كما سجلت بعض الأصناف الأخرى أسعارًا متفاوتة حيث بلغ سعر مازيا أو كشر 350 جنيهًا للكيلو والشعور 300 جنيهًا والوقار 350 جنيهًا والقاروص أو اللوت 350 جنيهًا بينما سجل السردين المجمد 80 جنيهًا للكيلو والماكريل المجمد 160 جنيهًا للكيلو.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الأسماك والجمبري مع توافر المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين خلال الأسبوع الجاري.