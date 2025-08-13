قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسماك والجمبري عند مستوياتها المعلنة وفقًا لآخر تحديث حيث سجلت الأصناف النيلية والبحرية تفاوتًا في الأسعار بحسب النوع والجودة.

وجاءت أسعار الأسماك النيلية على النحو التالي

البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيهًا للكيلو

البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني 80 جنيهًا للكيلو

فيليه البلطي 275 جنيهًا للكيلو

القشر البياض 270 جنيهًا للكيلو

البياض البلدي 240 جنيهًا للكيلو

البياض الخليجي 110 جنيهات للكيلو

القراميط أو الشيلان 70 جنيهًا للكيلو

الثعابين 600 جنيه للكيلو

أما أسعار الأسماك البحرية فجاءت كالتالي

المكرونة السويسي 180 جنيهًا للكيلو

المكرونة المجمدة 60 جنيهًا للكيلو

السبيط والكاليماري والسابيا 330 جنيهًا للكيلو

القرش 150 جنيهًا للكيلو

الحدادي 50 جنيهًا للكيلو

الكابوريا 180 جنيهًا للكيلو

المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيهًا للكيلو

المرجان 60 جنيهًا للكيلو

وفيما يخص أسعار الجمبري والبربون والبوري جاءت كما يلي

البربون نمرة 2 نحو 640 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 2 المجمد 475 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيهات للكيلو

البوري نمرة 1 نحو 220 جنيهًا للكيلو

البوري نمرة 2 نحو 120 جنيهًا للكيلو

كما سجلت بعض الأصناف الأخرى أسعارًا متفاوتة حيث بلغ سعر مازيا أو كشر 350 جنيهًا للكيلو والشعور 300 جنيهًا والوقار 350 جنيهًا والقاروص أو اللوت 350 جنيهًا بينما سجل السردين المجمد 80 جنيهًا للكيلو والماكريل المجمد 160 جنيهًا للكيلو.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الأسماك والجمبري مع توافر المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين خلال الأسبوع الجاري.

