قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في بداية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 12  أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسماك والجمبري عند مستوياتها المعلنة وفقًا لآخر تحديث حيث سجلت الأصناف النيلية والبحرية تفاوتًا في الأسعار بحسب النوع والجودة.

وجاءت أسعار الأسماك النيلية على النحو التالي

البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيهًا للكيلو

البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني 80 جنيهًا للكيلو

فيليه البلطي 275 جنيهًا للكيلو

القشر البياض 270 جنيهًا للكيلو

البياض البلدي 240 جنيهًا للكيلو

البياض الخليجي 110 جنيهات للكيلو

القراميط أو الشيلان 70 جنيهًا للكيلو

الثعابين 600 جنيه للكيلو

أما أسعار الأسماك البحرية فجاءت كالتالي

المكرونة السويسي 180 جنيهًا للكيلو

المكرونة المجمدة 60 جنيهًا للكيلو

السبيط والكاليماري والسابيا 330 جنيهًا للكيلو

القرش 150 جنيهًا للكيلو

الحدادي 50 جنيهًا للكيلو

الكابوريا 180 جنيهًا للكيلو

المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيهًا للكيلو

المرجان 60 جنيهًا للكيلو

وفيما يخص أسعار الجمبري والبربون والبوري جاءت كما يلي

البربون نمرة 2 نحو 640 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 2 المجمد 475 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيهات للكيلو

البوري نمرة 1 نحو 220 جنيهًا للكيلو

البوري نمرة 2 نحو 120 جنيهًا للكيلو

كما سجلت بعض الأصناف الأخرى أسعارًا متفاوتة حيث بلغ سعر مازيا أو كشر 350 جنيهًا للكيلو والشعور 300 جنيهًا والوقار 350 جنيهًا والقاروص أو اللوت 350 جنيهًا بينما سجل السردين المجمد 80 جنيهًا للكيلو والماكريل المجمد 160 جنيهًا للكيلو.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الأسماك والجمبري مع توافر المعروض وتنوع الأصناف  المستهلكين خلال الأسبوع الجاري.

سعر السمك اليوم اسعار السمك البلطي الجمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

أجهزة الكمبيوتر المحمولة

مع شريحة iPhone وشاشة أصغر.. إليك مواصفات أفضل جهاز MacBook في الأسواق

انهيار أسرته و أصدقائه..تشيع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير في مسجد أبوبكر الصديق

إنهيار أسرته وأصدقائه.. تشييع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير

هواتف شاومي

هل هاتفك منهم؟.. تسعة هواتف ذكية سوف تتوقف عن تلقي التحديثات البرمجية

بالصور

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد