القبض على شخص طارد سيدة بسيارته وتعدى عليها بالسب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكى بمطاردتها والتعدى عليها بالسب في الدقهلية.

بالفحص تم تحديد المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 10 الجارى أثناء قيادتها سيارتها بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية قام قائد سيارة ملاكى بمطاردتها والتلويح لها بإشارات خادشة للحياء والتعدى عليها بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.