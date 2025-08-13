محمد صبري يهاجم شوبير: الأمر تجاوز حده ولابد من وقفة جادة

وجه محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومقدم البرنامج الرئيسي على قناة النادي، رسالة حادة للإعلامي أحمد شوبير، مثمنًا قرار مجلس إدارة الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضده.

وقال صبري في تصريحاته: "تصريحات شوبير ليست جديدة، فمنذ كأس العالم للأندية وهو دائمًا يذكر الزمالك في وسط حديثه. مجلس الإدارة أكد أن الأمر تجاوز حدّه، ولابد من وقفة جادة، وأنا كجمهور زملكاوي لن أرد عليه لأنني مشغول بفريقي ولاعبيه"، مضيفًا: "أشكر المجلس الأعلى للإعلام على استجابتهم ودراستهم للشكوى، واتخاذهم القرار المناسب، فالزمالك يسير في خطوات قانونية صحيحة".

وأكد صبري أن على كل شخص التركيز في فريقه وحل مشاكله الداخلية، متابعًا: "في قناة الزمالك نركز على أخبار الفريق فقط، ولا نتطرق للآخرين أو نمنحهم فرصة لتشتيتنا عن دعم نادينا".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير النادي: "لابد أن نكون أذكى ونقف خلف الفريق في المدرجات، وألا نسمح لأي طرف بإبعادنا عن دعم الزمالك. من لديه مشكلات فليحلها بعيدًا عن جمهورنا، وليس من حق أحد إدخالنا في تلك الأزمات".