عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك
الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها
بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن رأيه في العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية المصرية على جماهير نادي الزمالك بشأن الهتافات ضد زيزو لاعب الأهلي .

وقال الشاذلي في تصريحات تلفيزيونية: يجب الإشادة بقرارات رابطة الأندية لأنها قوية ورادعة وللتصدي للخروج عن النص.

وأوضح: رغم أن البعض يرى أنها عقوبات ضعيفه لكن الرابطة تطبق اللوائح على الجميع دون استثناء.

وفي وقت سابق شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووزارة الشباب والرياضة لتنسيق جهود العمل في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووقع البروتوكول الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة.

يستهدف بروتوكول التعاون إجراء الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة الإدمان لأعضاء مجالس إدارات اللجان الأولمبية والبارالمبية وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأجهزة الفنية والإدارية والمنتخبات للفرق الرياضية في الأندية ومراكز الشباب، مع تضمين شرط اجتياز تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح أو التجديد لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء اللجان الإشرافية أو التنظيمية التابعة للوزارة، كما سيتم إجراء الكشف على اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية بدءًا من عمر 16 عاما، من خلال إجراء تحليل دوري مع بداية كل موسم رياضي ، فضلا عن إجراء التحليل العشوائي المفاجئ بالتنسيق بين الوزارة و الصندوق.

وسيتم تنفيذ إجراءات الكشف عن التعاطي وفقًا لآليات دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية وتحقق أعلى مستويات الدقة في النتائج ،ويرسل صندوق مكافحة الإدمان النتائج التأكيدية إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، كما سيتم معاملة حالات الامتناع عن الخضوع للكشف والهروب منه وغش العينات بنفس معاملة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، على أن يتم هذا الإجراء وفقا لما هو متبع بوزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي محمد الشاذلي زيزو الأهلي

