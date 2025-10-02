رئيس الوزراء: زيادة منسوب المياه تهدد مناطق طرح النهر حتى نهاية أكتوبر

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.

وقال إن ما حدث في السودان ناتج عن الإدارة الأحادية لسد النهضة من قبل إثيوبيا.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توقعات بزيادة منسوب المياه ومناطق طرح النهر ستكون الأكثر عرضة للخطر حتى نهاية أكتوبر الحالي.

فيما أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اتخاذ الاستعدادات لمواجهة هذه الأحداث، مُشيرًا إلى أنه تم إرسال خطابات لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر، مُحذرًا جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.