الحضارة بريئة منك ومن أمثالك.. ياسمين عز تلقن المدرس المسيء للسعودية درسا قاسيا

ردت الإعلامية ياسمين عز على المدرس المسيء للسعودية ردا قاسيا؛ حيث أكدت على أن مصر حضارة في الأدب والأخلاق وعدم التطاول، مستكملة: “طول عمرنا بنحب اخواتنا السعوديين وهما بيحبونا كفاية فتن وإثارة للمشاكل”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن هذا المدرس كان يعلم الأطفال عدم الأمانة في الكلمة والتعليم ويعمل على دس السم في العسل، مشيرة إلى أنها خلال فترة دراستها كان المعلمين يقولون المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت على أن المصريين دائما متواجدين في المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن السعوديين هم أيضا متواجدين في مصر.

وزارة التربية والتعليم

ووجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة إلى المدرس؛ قائلة: “الحضارة بريئة منك ومن أمثالك اللي بيشعلوا الفتنة، وتبدأ الفتنة بسببك، أنت بتعلم الطلاب أي؟ فين وزارة التربية والتعليم منك؟، التربية دائما تسبق التعليم، يعني لازم تكون متربي الأول قبل ما تتعلم، وطول عمر المدرس المصري مشرفنا برا وجوه”.