أحمر ناري.. ياسمين عز تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيك

حرصت الفنانة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين عز

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها، واتسم بأنه ذا أكمام طويلة.

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حزام رفيع حول الخصر، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عز بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.