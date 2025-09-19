ياسمين عز: تعلمت هذه المقولة من الزعيم وكان سبب نجاحي

علقت الإعلامية ياسمين عز، على الصورة الملتقطة حديثاً للفنان الزعيم عادل إمام والتي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

واضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن صورة عادل امام مكسرة الدنيا وعامله قلبان كبيرة، متابعة أننا نفرح لما نشوف صورة الزعيم ولما كمان بيكون بصحة جيدة.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، أن عادل إمام رمز في الحياة وكل فترة.

واكملت الإعلامية ياسمين عز، أن :"الزعيم عادل إمام يعلمك التواضع واخذت منه جملة كانت سبب نجاحي وهي أنني بنافس نفسي ومش ببص لحد".