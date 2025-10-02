قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر تترأس لجنة الحرف التراثية بالاجتماعات الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

أ ش أ

ترأست مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أعمال لجنة الحرف التراثية المنعقدة في إطار أعمال الأسبوع الرابع عشر للجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC TC WEEK 14)، والتي انعقدت بمدينة كوالالمبور بماليزيا، خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي. 
وأوضح خالد حسن صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في بيان، اليوم /الخميس/، أن لجنة الحرف التراثية حظيت بمشاركة كبيرة من الدول الأعضاء بالمعهد، من بينها تركيا، والأردن، وليبيا، ونيجيريا، وأوغندا. 
وأسفرت أعمال اللجنة عن إصدار أول مواصفة قياسية في هذا المجال برقم 65/2025 بعنوان "الحرف التراثية: المصطلحات والتعاريف"، وذلك بعد ثلاث سنوات من المناقشات والاجتماعات بين الدول الأعضاء، كما ناقشت اللجنة عددًا من مشاريع المواصفات الجديدة الجاري إعدادها.
وأكد صوفي أن ترؤس مصر لهذه اللجنة يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها في المحافل الدولية والإقليمية ودورها الريادي في دعم منظومة المواصفات والجودة، وتأتي المشاركة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، كما أن إصدار أول مواصفة قياسية للحرف التراثية يمثل خطوة مهمة نحو توثيق وحماية هذه الحرف التي تعكس هوية الدول الإسلامية وتدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتبني مثل هذه المواصفات التي تجمع بين الحفاظ على الأصالة وتطوير الإنتاج. 
وخلال أعمال اللجنة بحث وفد مصر مع الوفد التركي سبل تعزيز التعاون في مجال اختبارات الغزل والنسيج وزيادة الصادرات المصرية من الأقمشة والملابس والمنتجات النسيجية الطبية والسجاد والمفروشات وغيرها، وبحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد التركي للتقييس، حيث رحب الجانب التركي بالمبادرة وأشار إلى إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التعاون والتنسيق التركية. 
كما شارك عدد من خبراء الهيئة عن بُعد في اجتماعات العديد من اللجان الأخرى ومنها لجنة الأغذية الحلال، لجنة المنتجات الطبية الحلال، لجنة منتجات التجميل الحلال، لجنة شؤون المواقع وخدماتها، لجنة المنتجات الجلدية، لجنة المنتجات النسيجية وغيرها، بما يعكس الدور المحوري لمصر في دعم العمل العربي والإسلامي المشترك في مجالات المواصفات والجودة.

