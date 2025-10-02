ختام مهرجان الألحان والطقس واللغة القبطية بالمعادي بحضور الأنبا دانيال

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، مهرجان الألحان والطقس واللغة القبطية الـ ٣٢، والذي أقيم في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطرانها.

ووزّع نيافته الجوائز على الفائزين على المستوى الفردي والجماعي، وكذلك سلم الدروع للكنيستين الفائزتين على مستوى مجموعتي التسابق، وكرّم أعضاء لجنة التحكيم والتي تشكلت من عدد من الآباء الكهنة والمرتلين بكنائس الإيبارشية، كما كرّم المواظبين على حضور قداسات الآحاد من أبناء الإيبارشية.

هذا وشارك في المهرجان ١٤٥٨ متسابق ومتسابقة.