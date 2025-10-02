مؤتمر مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

أُقيم مؤتمر مجمع آباء كهنة إيبارشية ٦ أكتوبر، ببيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوروبي، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، تحت عنوان:

"فَيُسَمُّونَكَ مُرَمِّمَ الثَّغْرَة" (أش ٥٨:١٢).

ألقى نيافة الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة محاضرة بعنوان "الكاهن: مرمم أم متفرج"، كما ألقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا محاضرة بعنوان "الكاهن المشجع.

الكاهن بين الحق والمحبة

وألقى نيافة الأنبا دوماديوس محاضرة بعنوان "الكاهن بين الحق والمحبة".

كما قدّم القمص داود لمعي كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة محاضرتين بعنوان:"الكاهن: الجارح أم الجابر" و"ترميم حياة الكاهن الداخلية".

هذا وقد تم حفظ قطعة "مستحق وعادل"من القداس الباسيلي باللغة القبطية للآباء الكهنة، بإشراف نيافة الأنبا دوماديوس.