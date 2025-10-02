قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني
مدبولي يرد على المُشككين: بيقولوا إن مشروع العاصمة الإدارية خاسر.. دلوقتي الشركة حققت أرباحا مكنتها من تسديد 8 مليارات جنيه ضرائب
قرينة الرئيس: تكريم خريجي الدبلومات الفنية يؤكد دعم التعليم وربطه بسوق العمل
أخبار البلد

مؤتمر مجمع كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

أُقيم مؤتمر مجمع آباء كهنة إيبارشية ٦ أكتوبر، ببيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوروبي، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، تحت عنوان:
"فَيُسَمُّونَكَ مُرَمِّمَ الثَّغْرَة" (أش ٥٨:١٢).

ألقى نيافة الأنبا رافائيل أسقف وسط القاهرة محاضرة بعنوان "الكاهن: مرمم أم متفرج"، كما ألقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا محاضرة بعنوان "الكاهن المشجع.

الكاهن بين الحق والمحبة

وألقى نيافة الأنبا دوماديوس محاضرة بعنوان "الكاهن بين الحق والمحبة".
كما قدّم القمص داود لمعي كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة محاضرتين بعنوان:"الكاهن: الجارح أم الجابر" و"ترميم حياة الكاهن الداخلية".

هذا وقد تم حفظ قطعة "مستحق وعادل"من القداس الباسيلي باللغة القبطية للآباء الكهنة، بإشراف نيافة الأنبا دوماديوس.

نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

خلال الافتتاح

الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

البنك المركزي

على مدار 6 اجتماعات دورية.. ماذا يعني تخفيض الفائدة 6.25%؟

نائب وزير الاسكان

الإسكان تتابع موقف مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالأقصر

بالصور

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

