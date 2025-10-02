قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز مصري عالمي: ڤودافون مصر تنفذ أول وصلة ميكروويف بسرعة 50 جيجابت/ثانية بالتعاون مع هواوي

فودافون
فودافون
أحمد عبد القوى

 أعلنت ڤودافون مصر عن إنجاز عالمي جديد بالتعاون مع هواوي مصر وتحت إشراف قطاع الطيف الترددى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) حيث تم اختبار أول وصلة ميكروويف تجارية في العالم بسرعة 50 جيجابت /ثانية ضمن حيز ترددات E-Band باستخدام تكنولوجيا Full-Duplex المتطورة.

تُعد وصلة الميكروويف المتقدمة، التي تعمل في ترددات E-Band(80 جيجا هرتز)، معيارًا جديدًا في السعة والأداء، حيث تتيح نقل البيانات بسرعة 50 جيجابت /ثانية .ويُسهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة مصر كمركز للاتصال فائق السرعة، ويمهّد الطريق لتطوير الخدمات المتنقلة، بما يُسرّع التحول الرقمي للشركات والأفراد.

وفي هذا السياق، صرّح السيد كاتالين بوليغا، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع التكنولوجيا:" تفخر ڤودافون مصر بكونها أول شركة تختبر تجارياً هذه التكنولوجيا العالمية المتطورة لنقل البيانات في مصر. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الثابت بريادة سوق الاتصالات في مصر، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي الذي يعزز مكانة البلاد كمركز للابتكار في مجال الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتفتح آفاقًا جديدة لخدمات الانترنت ، ما يعني خفض التكاليف التشغيلية، فضلًا عن سرعتها الفائقة في نقل البيانات، وهو ما يضع معايير جديدة لسعة الإنترنت يستفيد منها الأفراد والشركات على حد سواء. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز إلا من خلال تعاوننا المثمر مع شريكنا الاستراتيجي هواوي مصر، ولا ياتى هذا الإنجاز إلا بالإشراف والدعم الذي يقدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوما لاتاحة موارد الطيف الترددى والحلول التقنية الحديثة بالسوق المصرى لدعم التحول الرقمي الشامل في مصر."

ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في مصر، حيث يعكس ريادة الدولة في تقديم وابتكار أحدث الحلول الرقمية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في مجال البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار التزام ڤودافون مصر بتقديم أحدث الحلول التقنية وتوفير سرعات اتصال غير مسبوقة، بما يُسهم في تسريع التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال والأفراد. فمن خلال الاستفادة من حيز الترددات 70/ 80 جيجا هرتز، توفّر وصلة الميكروويف الجديدة مستويات غير مسبوقة من السعة والأداء، ما يدعم نقل البيانات فائقة السرعة بكفاءة وجودة استثنائية لدعم خدمات الجيل الخامس.

أما تكنولوجيا (Full-Duplex) فتتيح إرسال واستقبال البيانات في اتجاهين و تردديين بشكل متزامن وفي آنٍ واحد ، على عكس تكنولوجيا  المعتاده التي تُرسل أو تستقبل البيانات في اتجاه و تردد واحد فقط ، الأمر الذي يُزيد من كفاءة وسرعة الاتصال لدعم التطبيقات التي تتطلب تواصلًا فوريًا، مثل المكالمات الهاتفية وخدمات البث المباشر وشبكات الإنترنت الحديثة.

وأكدت ڤودافون مصر أن هذا الإنجاز العالمي يعزز استراتيجيتها الاستثمارية في الجيل التالي من التقنيات، ويُرسّخ مكانة مصر الريادية على خريطة الابتكار التكنولوجي عالميًا

