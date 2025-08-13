قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
ضبط 62 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا بالإسكندرية والبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس أو التواجد في بيئات حارة لفترات طويلة. 

ولأن مضاعفات الحرارة قد تكون خطيرة وتصل إلى ضربة الشمس أو الإنهاك الحراري، من الضروري التوعية بهذه المشكلة وطرق الوقاية منها.

  أولاً: ما هي مخاطر ارتفاع الحرارة على الجسم؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي، إن ارتفاع حرارة الجو بشكل مفرط يمكن أن يُربك قدرة الجسم على تنظيم حرارته الداخلية، ومع استمرار التعرض للحرارة العالية، قد تظهر الأعراض التالية:

  • الدوخة والصداع
  • تعرق مفرط يليه جفاف
  • تسارع ضربات القلب والتنفس
  • تشنجات عضلية
  • الإرهاق العام أو الإغماء
  • في حالات متقدمة: فقدان الوعي أو ف
  • شل كلوي

أخطر هذه الحالات هي ضربة الشمس ، وهي حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري، وقد تهدد الحياة إن لم تُعالج سريعًا.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟  

 احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

بعض الفئات معرضة أكثر من غيرها لمضاعفات ارتفاع الحرارة، وهم:

  • الأطفال الرضع والصغار
  • كبار السن
  • مرضى القلب والسكر
  • من يعانون من السمنة أو نقص السوائل
  • العاملون في الأماكن المفتوحة البناء، الزراعة، الأمن

 نصائح ذهبية للوقاية من ارتفاع الحرارة

 احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

نصائح لحماية نفسك وأحبائك خلال فصل الصيف، اتبع هذه النصائح المهمة:

  • شرب كميات كافية من الماء
  • لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فالجفاف قد يبدأ قبل الإحساس به.
  • تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.
  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس
  • خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.
  • ابحث عن أماكن مظللة وباردة.
  • ارتداء الملابس المناسبة
  • اختر ملابس خفيفة، فاتحة اللون، وفضفاضة.
  • استخدم قبعة أو مظلة لحماية الرأس.
  • الاستحمام بالماء البارد أو ترطيب الجسم
  • يمكن تبريد الجسم بمناشف مبللة أو رذاذ ماء.
  • تجنّب الجهد البدني الزائد
  • خاصة خلال ساعات الذروة الحرارية.
  • استخدام واقي الشمس
  • لحماية الجلد من الحروق والتصبغات.
  • تهوية جيدة في المنزل
  • استخدم المراوح أو المكيفات، وافتح النوافذ في الصباح الباكر أو المساء.

 متى يجب زيارة الطبيب؟

  • اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا لاحظت الأعراض التالية على نفسك أو على شخص آخر:
  • ارتفاع درجة الحرارة فوق 39.5° م
  • توقف التعرق رغم الحر
  • تشوش أو فقدان الوعي
  • ضيق التنفس أو تسارع نبضات القلب
  • تشنجات متكررة أو عدم القدرة على الوقوف
ارتفاع الحرارة مخاطر ارتفاع الحرارة على الجسم التعرض المباشر لأشعة الشمس من هم الأكثر عرضة للخطر نصائح ذهبية للوقاية من ارتفاع الحرارة ضربة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مستشفى دكرنس العام

خناقة وضرب داخل مستشفى دكرنس العام.. والنيابة العامة تتدخل

جانب من الاجتماع

التأمين الصحي: تحديث جداول مواعيد الأطباء بمنظومة الحجز الإلكتروني

الإرشاد الزراعي

مبادرة بنت الريف.. الإرشاد الزراعي يكشف عن أهم جهوده خلال يوليو

بالصور

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

سر تسمية طائرة بوينج 757 بـ "أتاري فيراري"

طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757
طائرة بوينج 757

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف
احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد