مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس أو التواجد في بيئات حارة لفترات طويلة.

ولأن مضاعفات الحرارة قد تكون خطيرة وتصل إلى ضربة الشمس أو الإنهاك الحراري، من الضروري التوعية بهذه المشكلة وطرق الوقاية منها.

أولاً: ما هي مخاطر ارتفاع الحرارة على الجسم؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي، إن ارتفاع حرارة الجو بشكل مفرط يمكن أن يُربك قدرة الجسم على تنظيم حرارته الداخلية، ومع استمرار التعرض للحرارة العالية، قد تظهر الأعراض التالية:

الدوخة والصداع

تعرق مفرط يليه جفاف

تسارع ضربات القلب والتنفس

تشنجات عضلية

الإرهاق العام أو الإغماء

في حالات متقدمة: فقدان الوعي أو ف

شل كلوي

أخطر هذه الحالات هي ضربة الشمس ، وهي حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري، وقد تهدد الحياة إن لم تُعالج سريعًا.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

احذر مخاطر ارتفاع الحرارة ونصائح ذهبية للوقاية خلال الصيف

بعض الفئات معرضة أكثر من غيرها لمضاعفات ارتفاع الحرارة، وهم:

الأطفال الرضع والصغار

كبار السن

مرضى القلب والسكر

من يعانون من السمنة أو نقص السوائل

العاملون في الأماكن المفتوحة البناء، الزراعة، الأمن

نصائح ذهبية للوقاية من ارتفاع الحرارة

نصائح لحماية نفسك وأحبائك خلال فصل الصيف، اتبع هذه النصائح المهمة:

شرب كميات كافية من الماء

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فالجفاف قد يبدأ قبل الإحساس به.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.

ابحث عن أماكن مظللة وباردة.

ارتداء الملابس المناسبة

اختر ملابس خفيفة، فاتحة اللون، وفضفاضة.

استخدم قبعة أو مظلة لحماية الرأس.

الاستحمام بالماء البارد أو ترطيب الجسم

يمكن تبريد الجسم بمناشف مبللة أو رذاذ ماء.

تجنّب الجهد البدني الزائد

خاصة خلال ساعات الذروة الحرارية.

استخدام واقي الشمس

لحماية الجلد من الحروق والتصبغات.

تهوية جيدة في المنزل

استخدم المراوح أو المكيفات، وافتح النوافذ في الصباح الباكر أو المساء.

متى يجب زيارة الطبيب؟